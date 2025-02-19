14 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:57

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:57

Karaman’da 14 yıl önce kaybolan Mevlüt Ozan Atlar’ın dosyası, annesinin televizyon programına katılarak oğlunun bulunmasını istemesi üzerine yeniden açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Atlar’ın en son, maaş alacağı için gittiği Kadir S.’ye ait çiftlikte görüldüğünü tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Atlar’a ait cep telefonunun çiftlik sahibi Kadir S. tarafından satıldığını belirledi. Bunun üzerine Karaman, Ankara ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlenerek Kadir S., oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir S., Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.