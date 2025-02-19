14 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı

Karaman’da 2011 yılında kaybolan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar’ın dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Yapılan incelemeler sonucu Atlar’ın en son maaş alacağı için gittiği çiftlikte görüldüğü belirlendi. Çiftlik sahibi Kadir S., Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

14 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:57

Karaman’da 14 yıl önce kaybolan Mevlüt Ozan Atlar’ın dosyası, annesinin televizyon programına katılarak oğlunun bulunmasını istemesi üzerine yeniden açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Atlar’ın en son, maaş alacağı için gittiği Kadir S.’ye ait çiftlikte görüldüğünü tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Atlar’a ait cep telefonunun çiftlik sahibi Kadir S. tarafından satıldığını belirledi. Bunun üzerine Karaman, Ankara ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlenerek Kadir S., oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir S., Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #KARAMAN #Cinayet

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