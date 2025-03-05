14 yıldır aranan şahıs yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14 yıldır aranan şahıs yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 22:17

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda, ’Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’, ’Yağma’ ve ’Tefecilik’ suçlarından yaklaşık 14 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (49/E) isimli şahıs yakalandı. S.Ö. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Manisa E Tipi Cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Manisa #hapis

İlgili Haberler

Evinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Evinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
10 kilo uyuşturucu ile yakalandı: 'Şeker sanıyordum'

10 kilo uyuşturucu ile yakalandı: 'Şeker sanıyordum'
15 yaşındaki çocuğu bıçakla gasbeden saldırgan yakalandı

15 yaşındaki çocuğu bıçakla gasbeden saldırgan yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler