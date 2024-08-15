15 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:40

SAKARYA ilinde 15 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMPAŞA mahallelerinde SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, MADEN DERESI, MERKEZ/11, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT mahallelerinde 5002, 5003, 5008, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, MERKEZ SK., MERKEZ/12, YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 4106., 4161., 4501., 4502., 4504., 4507., ELMADERE, ELMADERE SK., İsimsiz121, KAYADİBİ SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR mahallelerinde 2356., AKDOGAN, ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2361., AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY, DOĞANÇAY, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 2602, 2602., 2605., DOGANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK., DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 305. SK., 307. SK., 310., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 321., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 339., 339. SK., 347., 347. SK., 388., 391. SK., 547. SK., 562. SK., 564. SK., 568. SK., 63. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DORUK SK., ENSAR, ENSAR SK., FERAH SK., KAYA SK., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., ORHANGAZI, SULTAN SARAYI, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NİSAN, 2102. SK., 2128., 2134. SK., 2142., 2202. SK., 2204. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2306., 2321. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 309. SK., 310. SK., 525. SK., 539. SK., 543. SK., 545. SK., 548. SK., 550. SK., 554. SK., 557., 557. SK., 558., 561., 562., 570., 572. SK., 580. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., 588. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 615. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANİÇİ SK., AŞIK SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOR SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DIK, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, FARUK BENLİ SK., FIRUZE, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜŞ SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISLER SK., ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPAŞA, KEKLİK SK., KEMER, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MESUT SK., NESE, NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ÖZER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRBE, ULUDAĞ SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KARAMAN, YENİGÜN mahallelerinde 1. ARA SK., 1. SK., 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1403- KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1409- KÜME EVLER, 1410 KÜME EVLER, 1411 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424-, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1431 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433 KÜME EVLER, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1437 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1443 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1449 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1456 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1457- KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1460 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1475- KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1490 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1494- KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3. SK., 3007 NOLU SK., 3009 NOLU SK., 3010. SK., 3011 NOLU SK., 3015 NOLU SK., 3016 NOLU SK., 3023 NOLU SK., 3027 NOLU, 3027. SK., 3028. SK., 3036 NOLU, 3037 NOLU SK., 3044 NOLU, 3047 NOLU SK., 3049 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3052. SK., 3053 NOLU SK., 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3059 NOLU, 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3068 NOLU SK., 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 309 NOLU CD., 311 NOLU CD., 312 NOLU CD., 317. CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 36. SK., 42. SK., 44. SK., 5. SK., 6. CD., 8. SK., ASIR, ASIR CD., CANSU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA CD., PARK İÇİ YOLU, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, SEHIT ÇETIN USLU CD., ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SAKARYA, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., 710 NOLU, 710 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., ÇEVRE YOLU CD., DURU SK., KARAKAMIŞ CD., LEYLAK SK., SEHA SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5441. SK., 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU, 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5732 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 NOLU-, 5802 SK., 5804 NOLU, 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ADNAN MENDERES CD., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., DERNEKKIRI/1, GÜN1, HACILAR CD., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 591 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ÇETİNLİ SK., GÖKSU SK., GÜLNİHAL SK., İBRAHİM KANGAL CD., SELVİNAZ SK., VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 614 NOLU SK., 616 NOLU, 616 NOLU SK., BALIK SK., CANDAS, CANDAŞ SK., DİSPANSER SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜÇ SK., GÜLEN SK., GÜNGÖR SK., GÜZEL SK., KAPLAN, KESER SK., ÖN SK., SERÇE SK., YER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, ORTA mahallelerinde 463 NOLU SK., 471 NOLU SK., 673 NOLU SK., BOYACI SK., ÇÖVENCİ SK., ESKİ SK., NAZLI SK., TEGMEN, TEĞMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKIN, AKIN SK., ÇAKIR SK., EMIN, EMİN SK., GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HUZUR SK., KISA SK., MERCAN SK., METİN SK., NARİN SK., SAYGIN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., TEKIN SK., TEKİN SK., TUNA CD., ULUS, ULUS CD., USLU SK., UZUN SK., YAYLA SK., YUDUM SK., YÜCEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde GÜVEN, KISA, METİN, ORTA CD., TEPE SK., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8004, ATATÜRK, BAHÇECİK CD., ÇAĞLAYAN SK., DENIZ, DENİZ, DENİZ SK., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., VADİ SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABİPLER SK., MENDERES CD., PAŞALAR CD., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI mahallelerinde ÇIRALI, HENDEK KOCAALİ YOLU, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/5, MERKEZ(ŞERBETPINAR), TEPEBAŞI, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ mahallelerinde 70. NOLU, 901 KÜME EVLER, 902, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., D-100 KARAYOLU CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA, PINAR SK., SEFA, SONER CD., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.