15 gündür haber alınamıyordu... Park halindeki otomobilde ölü bulundu!

Felahiye'de 15 gündür ailesinin haber alamadığı 37 yaşındaki Erkan Biçen, boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:44
15 gündür haber alınamıyordu... Park halindeki otomobilde ölü bulundu!
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Kayseri'nin Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erkan Biçen'in (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Biçen'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu sırada, Erkan Biçen'den 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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