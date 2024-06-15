15 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:00

DÜZCE ilinde 15 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇEVRİK, DERE, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, KUZ, N KENDISI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, SAKIR, YANIKSAYVANT mahallelerinde 172. SK., ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DERE, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, N KENDISI mahallelerinde BAKACAK, CIRCIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, MUSA AÇMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KÖY SOKAĞI, MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 107., 9126., D100 KARAYOLU, DOGANLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBIYIKLAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde AKBIYIKLAR, AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, ASAR KÖYÜ YOLU, DEMIRCILER, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMALAR mahallelerinde AÇMALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, TANTAN KUYU mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, KAVAKBIÇKI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., SOĞUK PINAR CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER, KAHVELERYANI, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, AKDERE, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, KAHVELERYANI, KAHVELERYANI KÖYÜ İÇ YOLU, KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, KANAL BOYU CD., OSMANGAZİ CD., PIRPIR CD., YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.