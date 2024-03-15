15 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

KOCAELİ ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI mahallelerinde AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 32. SK., 35. SK., 5. SK., 6. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BEREN SK., BERİL SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EKŞİ SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KANAL SK., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., METEHAN, MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YİĞİT SK., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, BAGLICA, BAĞLICA, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT mahallelerinde ANADOLU SK., BAYINDIR, BEBEK SK., D-130 KARAYOLU CD., DİRİKAN CD., ELA SK., EMİN KAHYA SK., EVRİM SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., HACI RECEP ACAR SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HASAN GAZİ CD., HATUNCUK SK., HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET CD., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KONAKÇI SK., KUŞKONMAZ SK., MELIKE, MİMAR SİNAN CD., NARİFE HANIM SK., OKTAR SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., SEFA, ŞADIRVAN SK., ŞAYAN SK., TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TURGUT SK., TÜRK SK., YAVRUKUŞ SK., YENİMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, FATİH mahallelerinde KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., ŞAL SK., TAT SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMIS SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLYURT mahallelerinde AÇIKGÖZ SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ASLI SK., ASMALI YUVAM SK., AŞİYAN SK., BEHLÜL SK., BEYAZ LALE SK., BIYIK, BIYIK SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., ÇALIŞ SK., DAĞ SK., DERMAN SK., DEVRIM, ERBAY, ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GÜMÜŞLÜ SK., HACİZ SK., HALİME SK., HENDEK SK., HÜNKAR SK., ILICA, ILICA CD., İKBAL SK., İLHAM SK., KATİP SK., KINA, KOLEJ CD., KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KORUK SK., KOZ SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU SK., MESCİT SK., MİMOZA SK., NACIYE, NACİYE SK., NİSAN SK., NURSEDA SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., ÖZ SK., ÖZGÜLEN SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SEMEN, SEMEN SK., SESSİZ SK., SEYIT ALI, TAHA SK., TEKNOPARK CD., TERMAL SK., VILAYET, VİLAYET CD., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZEMZEM SK., ZİYA SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde EKBER SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAKI SK., KANIK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., TEPECIK, YENİBAHAR SK., ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KARAKÖPRÜ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BARIŞ SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., ÇİĞDEM SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAĞAN SK., KAHRAMAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA SK., ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 233. SK., 346. SK., 347., 348. SK., 702. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 827. SK., 829. SK., 830. SK., 833., 834., 834. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., PAZARLIDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇUHANE. CD., DİBEKTAŞI SK., DÜZLER SK., ELDİVAN SK., ELMALIK SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EREN SK., FETİH SK., GÖKSU SK., GÖZDE SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜNAYDIN, GÜRCAN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HÜNER SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KANARYA, KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAVAKLI SK., KESER CD., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KOVAN, KULELİ SK., KURTBEY, LEYLEK, MEHMET AKIF, MELEK SK., MEVSİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TARAKLI SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, RAHMİYE mahallelerinde BAŞAKÇI SK., DEMİRCİ SK., ERASLAN SK., İDEAL SK., SAMATYA SK., SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ŞEVKATİYE mahallelerinde BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, KIZILDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEVKATİYE mahallelerinde GÖKDERE SK., GÜLOVA SK., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKIN, AKIN SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT, ANIT SK., AŞKIN SK., ATATÜRK CD., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇIKMAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., DALGIÇ SK., DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., ESER, ESER SK., EZGI, EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELINCIK, GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜVEN SK, GÜZ, GÜZ SK., HAKAN, HAKAN SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARAGÖZ SK., KARATAS, KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ÖZGÜR, ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE, RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SADRAZAM CD., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYİÇİ SK., SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞENER SK., TEPE SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., ULUSAL SK., USTA SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAÇ SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TUNA SK., TURNA SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU SK., CİHANGİR SK., KİBAR SK., MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ANKARA., ANKARA. CD., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BİNBAŞAK SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DERMANLI, DERMANLI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., MIZRAK, MIZRAK SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., SANAYI, SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SERÜVEN SK., SÖZEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., KÖRFEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cuma 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARKAN SK., ATAKAN, BAKİ SK., BEYAZIT SK., DEMİRALAY SK., ELZEM, ERSOY SK., FIRATLI SK., HUZURLU SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARA ASMA SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SEVGILI, ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., VEFA, VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde AGAH SK., ALPASLAN SK., ATEŞ BÖCEĞİ SK., DINAMIK, DÜZEN SK., GÜNEYLI, GÜNEYLİ SK., GÜNGÖREN SK., IZMIT TEM BAGLANTI KANDIRA GISELERI YOLU, İSKEFİYE CD., MANOLYALI SK., NEZİH SK., ÖZYILDIRIM SK., SEVGİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Mart Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BEYLİK SK., BULUT, DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., FERIDE, FERİDE SK., GÜNNUR SK., HELVACI, HELVACI SK., KADI SK., KURBAN SK., NİL SK., ORHUN SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 459., 459. SK., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BALCILAR, BARAN SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETIN, DEMET SK., DERELİ SK., DOĞA SK., DOST, DURAK, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., EYMEN, EYMEN SK., INCE, KADİFE SK., KALE, KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YENİ mahallelerinde 1., 1. SK., 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 113/1. SK., 114., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/4. SK., 120., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 130., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 132. SK., 133., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 137. SK., 138., 138. SK., 139., 139. SK., 14. SK., 140. SK., 141., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6. SK., 170., 170. SK., 172., 173. SK., 18., 18. SK., 19., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 199., 199. SK., 2., 2. SK., 20., 21., 21/1. SK., 22. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 23. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 24., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 25., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 26., 26. SK., 268. SK., 27. SK., 270. SK., 28., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 30., 30. SK., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 33., 33. SK., 34. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39. SK., 4., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 42., 42. SK., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 43., 43. SK., 43/1. SK., 43/2. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK., 455/2. SK., 458., 458. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 47. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 49., 49. SK., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 504., 51., 51. SK., 510., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 545. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 553., 553. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 561., 57., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3., 58/3. SK., 59. SK., 6., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 61. SK., 61/2. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 7. SK., 78., 8. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 9. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., BOSNA, BOSNA CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., İSTİKLAL CD., MUALLİM SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 457., 501., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., İHSAN DEDE CD, MENEKŞE SK., REZENE SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KEMALPAŞA, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADALI, ADALI SK., ARNIÇ SK., AYÇA SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇETİN SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DURAK SK., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., IHLAS, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LODOS SK., SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YAKAMOZ, YAVUZ, YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., HÜRRİYET CD., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, MİMAR SİNAN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde EŞREF BİTLİS CD., KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, OSMANLI mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMIŞLI SK., KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MENEKŞEM SK., MEŞE SK., RADAR, TURUNÇ, TURUNÇ SK., ZAMBAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ mahallelerinde AKASYA CD., ASALET SK., CESUR SK., CEVHER SK., ÇAMLI CD., ETHEM AĞA CD., GELİNCİK SK., HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD., IHLAMUR CD., İSMET İNÖNÜ CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde RADAR CD., ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Mart Cuma 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2618., 2633, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Mart Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, KARAPINAR, KAYACIK, PAZARKÖY mahallelerinde 2818., 2825., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3273., 3274., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde HASKÖY SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.