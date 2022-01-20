15 Temmuz yardımlarıyla ayakkabı, pantolon, mont, takım elbise alındı

20 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için bir vakıfta toplanan yardım paralarında 15 milyon TL’lik açık olduğunu söyledi. Paranın kişisel harcamalar için kullanıldığını belirten Emir, “Erkek ayakkabısı, pantolon, gömlek, tişört, polar mont ve takım gibi ürünler alınmış. Takım elbisenin güncel fiyatı markanın internet sitesinde 3 bin 500 TL. Vakfın yaptığı beş aylık aracın toplam maliyeti ise 28 bin TL” dedi.

CHP’li Emir, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na yapılan yardımların, kişisel harcamalar için kullanıldığını açıkladı. Vakfın harcamalarına ulaştıklarını belirten ve elindeki faturaları paylaşan Emir, “15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için toplanan yardım paralarının teslim edildiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın bütçesinden takım elbise, gömlek, ayakkabı ve mont gibi harcamalar yapıldığı ortaya çıktı. Vakfın Temmuz-Aralık 2021 döneminde 28 bin TL’lik araç kiraladığı, ‘bankamatik memuru’ olduğu iddia edilen bir kişiye ise 7 bin 136 TL’yi, ‘personel maaşı’ adı altında gönderdiği belirlendi” dedi. Emir’in aktardığına göre bir tekstil firmasından vakfa, 17 Kasım 2021’de elektronik fatura kesildi. İndirim uygulanmış haliyle vakfa bin 600 TL ödeme çıkarılan faturada, “siyah erkek ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört” ve “polar mont” gibi ürünler yer aldı. Vakfa, Türkiye çapında mağazaları bulunan lüks bir markadan da fatura kesildiğini belirten Emir, “Bu fatura ise slim gömlek ile takım elbise kalemlerinden oluştu. Takım elbisenin güncel fiyatı markanın internet sitesinde 3 bin 500 TL” diye konuştu.

"HESAP VERİLMELİ"

15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri için toplanan paraların henüz hak sahiplerine verilmediğini anımsatan Emir, “Şimdi de paraların emanet edildiği vakfın kasasından ilgisiz harcamalar yapıldığını tespit ettik. Bunlar sadece belirli bir dönem için ulaşabildiğimiz harcama kalemleri. Vakıf ve Aile Bakanlığı derhal kamuoyuna bu harcamalara ilişkin hesap vermeli” çağrısı yaptı.