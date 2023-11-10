15 ton sahte deterjan ele geçirildi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:35

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:35

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Yenimahalle ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 15 ton sahte deterjan ele geçirilirken, S.C. adlı şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.