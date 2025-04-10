15 yaşındaki Ahmet Minguizzi'yi öldüren sanıklar hakim karşısında... Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:21

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:36

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguizzi’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesinde, davaya katılma talebi sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Destek için adliyeye gelen yurttaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde ’Mattia Ahmet için adalet’ şeklinde slogan attı.

"AİLE 2 AYDIR SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TEHDİT EDİLİYOR"

Duruşma öncesinde açıklama yapan Minguzzi Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "24 Ocak tarihinde Ahmet Minguzzi henüz hayatının baharındayken yarını, umutları, geleceği ellerinden alındı. Bıçak darbeleriyle hiçbir sebebi olmaksızın gayri insanı ve gayri vicdani bir şekilde katledildi. Bugün ilk duruşma olacak. Biz sanıkların SEGBİS ile değil de duruşma salonuna getirilmesini talep etmiştik. Talebimiz kabul edildi. Sanıklar duruşma salonunda hazır olacaklar. Taraflar doğrudan soru sorma hakkını kullanacak taraflar. Keşif gibi birçok taleplerimiz olacak. Aile, hem evlatlarını 14 yaşında kaybetti. Aile bununla boğuşurken ciddi bir hukuki mücadele verirken zannediyorum sanıkların yakınları tarafından 2 aydır sistematik bir şekilde tehdit ediliyorlar. Can güvenliği riski söz konusu. Korkmuyoruz, sonuna kadar adaletin tecellisi için mücadelemiz devam edecek. Adliye içinde ve dışında güvenlik önlemi alınmasını talep etmiştik. Tehdit suçundan suç duyurunda bulunduk. Faillerin tespitin yönelik gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

"AHMET MİNGUZZİ’NİN MEZARINI TAHRİP ETMİŞLER"

Avukat Epözdemir, "Bugün, ‘duruşma salonunda sizi öldüreceğiz’ diye aileyi tehdit eden kişiler Ahmet Minguzzi’nin mezarını sabah saatlerinde tahrip etmişler. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Aileyi tehdit eden, mezarlığı tahrip eden, bu konuda bize mesaj vermeye çalışanlara da şunu söyleyeyim; korkmuyoruz, dünya yıkılsa da adalet tecelli edecek. Failler hak ettiği cezayı alacaktır. Biz emsal mahiyette bir karar çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Tahrip edilen mezarın etrafında incelemelerin yapıldığını belirten Epözdemir, "Bunun bir saldırı olduğu konusunda hemfikiriz. Kamera kayıtları incelenerek kimlikleri tespit edilecek. Hem 14 yaşındaki gencin geleceğini ellerinden alıyorlar, bununla yetinmeyip ailesini de ahlaksızca tehdit ediyorlar. Bununla da yetinmiyorlar bize mesaj vermek için mezarı tahrip ediyorlar. Korkmuyoruz, sonuna kadar hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.





Sanıkların cinayet sırasında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığının tespitine ilişkin kan örneklerinin alındığını belirten Epözdemir, "Cinayet insanın insan olma vasfına aykırı şekilde işlenmiş. 2’si öldürücü nitelikte 3 bıçak yarası var. Hiçbir sebep yok ortada. Adeta canavarca hisle öldürmüş. Bu konuda kan örnekleri alındı ancak hala rapor gelmedi. Bu talebimizi yenileceğiz. Sanıklardan birinin doğum kaydı yok. Kemik yaşı tespitiyle ilgili talepte bulunacağız. Olay yerinde keşif isteyeceğiz. Sanıklar ve tanıklar dinlenecek" ifadelerini kullandı.

SALONA ALINMAYAN AVUKATLAR İSYAN ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç “Ahmet Minguzzi’nin katledilmesiyle ilgili dava, 2. Çocuk Mahkemesi’nde henüz başlamadı. Avukatlarla adliye görevlileri arasında tartışma yaşanıyor” diyerek duruşma salonu önünde görüntüler paylaştı.

BAKANLIK DURUŞMAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık avukatları Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Salı Pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından bıçaklanmıştı. Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan 2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.



