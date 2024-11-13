15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan incelemelerde H.Y., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Jandarma
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