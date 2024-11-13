15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:02

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde H.Y., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.