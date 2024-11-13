15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:00

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 

Yapılan incelemelerde H.Y., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Jandarma

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