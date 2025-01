Uyuşturucu satıcıları trafikte yakalandı: 3 tutuklama!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:54

Güncelleme: 06.01.2025 - 07:54

Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen bölgelerde, polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik trafikte uygulama yapıldı.

Denetimlerde 4 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan trafik uygulamalarında 1,5 kilo uyuşturucu madde, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU VE HASSAS TERAZİYİ TAKSİDEN ATTI

Doğukent Bulvarı'nda yakalanan şüphelilerden biri, polis ekiplerinin uygulamasını fark edince yanında bulunan uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi taksinin kapısını açarak dışarı attı.

Uygulama noktasından geride bir noktaya yerleşen gözcü polis ekibi bu durumu fark etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı. O anlar ise ticari aracın kamerasına an be an yansıdı.