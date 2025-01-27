15 yıl hapisle aranıyordu... Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

15 yıl hapisle aranıyordu... Diyarbakır’da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:11

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nca aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma yürütüldü.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmada “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.

A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #diyarbakır

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