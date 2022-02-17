15 yıl önceki galerici cinayetinde müebbet hapis

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:48

İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin aradığı Karaoğlan'a ulaşılamadı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını yeniden incelemeye aldı. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz, personeli Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi.

Serkan Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı.

İKİ SANIĞA İNDİRİM UYGULANDI

Geçen yıl 17 Kasım'daki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Serkan Oğuz'un Buca'da ormanlık alana götürdükleri Karaoğlan'ın kemer veya iple boğazını sıktığını, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in de başını ve ellerini tutarak hep birlikte boğarak öldürdüklerini belirtti. Karaoğlan'ın cesedinin Manisa'nın Salihli ilçesinde tenha bir yere götürüp, yakıldığını kaydeden savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Davanın bugün İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir, Mehmet Yüksel ile taraf avukatları yerini aldı. Diğer tutuklu sanık Serkan Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı karardan önce sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların 3'ü de Karaoğlan'ı kendilerinin öldürmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in Karaoğlan'ı iştirak halinde tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Aldemir ve Yüksel'e iyi hal indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapis cezasına çevirip, davayı bitirdi