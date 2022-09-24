150 kent karşılaştırıldı: İstanbul, Miami’yi geçti
İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'ın yayımladığı rapora göre İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışı sıralamasında zirvede yer aldı.
Knight Frank'ın dünyadaki 150 kenti kapsayan raporuna göre, Türkiye'nin üç büyük şehri listeye damga vurdu. Son bir yıllık fiyat artışına baktığımızda dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 184.9 ile İstanbul oldu. Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü, Miami yüzde 34 ile dördüncü sırada yer aldı.
Yayımlanan raporda Türkiye şehirlerinin en üst seviyede yer alması enflasyonun yüzde 80’e ulaşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı.
ABD'DEN 9 KENT YER ALDI
Konutların en çok arttığı ilk 20 şehir arasında ABD’den 9 kent yer alırken, piyasanın yılın ikinci yarısında zayıflaması bekleniyor.
Knight Frank endeksine göre 150 şehrin 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görüldü.
Resesyon korkuları, artan enerji fiyatları ve jeopolitik kaygıların hakim olduğu dünya ekonomisinde faiz artışları ile birlikte konut piyasasında düzeltme bekleniyor.
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