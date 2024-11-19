154 bin lira değerinde! Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloları çalan C.S. (46), gözaltına alındı.

154 bin lira değerinde! Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:54

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloların çalınması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, hırsızlığı C.S.’nin yaptığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi yakaladı.

‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan C.S., emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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