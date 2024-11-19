154 bin lira değerinde! Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
Samsun’un Atakum ilçesinde iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloları çalan C.S. (46), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloların çalınması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.
Güvenlik kameralarını izleyen polis, hırsızlığı C.S.’nin yaptığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi yakaladı.
‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan C.S., emniyete götürüldü.
Etiketler: #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- DP'de deprem: İstifa ettiler
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!