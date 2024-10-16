16 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 16 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 16 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.934-2024-10-16 15:00:00.251 saatleri arasında Süleymanlı; Şerifağa Sk., 5 Eylül Cd., CENGİZ TOPEL, Fatih Sk., Habıl Hafız Sk., Hürriyet Cd., Mürsel Paşa Cd., Petrol Sk., Rasim Sargın Sk., Sakarya Cd., Yavuz Selim Sk., Yunus Emre Sk., burhanettin aydur, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz25, bağlar sk, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Akgedik; Akgedik Köyü Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz4, AKGEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Uzunburun; , uzunburun, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, uzunburun, Uzunburun Köyü Yolu, Uzunburun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-10-16 2024-10-16 09:00:55.382-2024-10-16 15:00:12.357 saatleri arasında Yeniköy; , Manisa Akhisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-10-16 2024-10-16 09:30:00.83-2024-10-16 15:30:00.952 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü Yolu, İsimsiz114, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz20, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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