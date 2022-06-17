16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün katiliyle yazışmaları ortaya çıktı: 'Korkuyorum, bir şey olacak!

17 Haziran 2022 Cuma, 09:32

Sıla Şentürk, 2019’da henüz 13 yaşındayken internet ortamında Hüseyin Can Gökçek ile tanıştı. Sıla’nın ailesi bu ilişkiyi öğrenince Hüseyin Can Gökçek, 2021’in mart ayında Ankara’dan Giresun’a geldi ve Sıla’nın ailesiyle görüştü. İddiaya göre Sıla’nın babası telefonunu kontrol etti ve Sıla ile ‘müstehcen’ fotoğraflarını gördü.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Sıla’nın babası şikâyetçi olunca Gökçek yakalandı ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. 35 gün hapiste kaldıktan sonra tahliye oldu. İki aile Sıla ile Hüseyin’i nişanladılar. Bir taraftan Hüseyin Gökçek’in yargılaması da devam ediyordu. Sıla’nın babası şikâyetini geri çekmeyince iki aile arasındaki gerilim arttı. Sıla’nın Hüseyin ile görüşmesi yasaklandı. Ancak ikili telefondan görüşmeye devam etti.

SON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Can Gökçek, 15 Şubat’ta Giresun’a geldi. 16 Şubat’ta pencereden Sıla’nın evine girdi. Bir süre tartıştılar. Önce Sıla’yı darp etti. Sonra da bıçakladı ve boğazını keserek katletti. Gökçek yakalandıktan sonra cinayetten iki gün önce Sıla ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. 14-15 Şubat 2022 tarihli yazışmalarda Gökçek, Sıla’yı tehdit ederek kaçmaya zorluyor:

Hüseyin: Kan alacam senden kan

Sıla: Bekliyorum

Hüseyin: Bekle, acımadan deşeceğim seni!

Sıla: Ama cezaevine gireceksin bak, kaç ülkeden!

Hüseyin: O zaman birlikte ölelim.

Sıla: Can benim korkum şu, sen cezaevine girersen ben tek kalacağım, sokakta kalacağım.

Hüseyin: Bir şey olmayacak ben hallettim ev işini.

Sıla: Can içimde sıkıntı var, başımıza bir şey gelecek, biraz düşün. Neden beklemiyoruz da kaçıyoruz? Kararsızım başımıza bir şey gelecek, yapmayalım bunu.

Hüseyin: Korkma, babamın savcılıkta tanıdığı var.

Sıla: Korkuyorum, içimde sıkıntı var, büyük bir şey olacak, gel yapmayalım!