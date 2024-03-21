16 yıllık sır cinayette karar: İstinaf onayladı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:11

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:11

Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile faili meçhul cinayetlerin araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını ele aldı.

Dosyayı çok yönlü inceleyen ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile ayrı ayrı görüldüğünü, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta olduklarını tespit etti. Özel ekip, 2 şüpheliyi Mayıs 2022'de Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

KEMİKLERİ BULUNDU

Erzurum'a getirilen Mehmet Göktürk, polise verdiği ilk ifadesinde, Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi Acar ile öldürdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göktürk'ün tarifi üzerine, Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yaptırdı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi Acar'ın, Recep Akpınar'dan satın aldıkları otomobil nedeniyle 5 bin lira borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÇOCUKLARIMIN İSMİNİ BİLE HATIRLAMIYORUM”

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirini suçladı. Recep Akpınar'ı öldürmediğini söyleyen Mehmet Göktürk, "Ben olmasaydım bu işlerin hiçbirisinin ortaya çıkacağı yoktu. Ben rahatsızlığımdan dolayı çocuklarımın ismini bile hatırlamıyordum. Zaten pişman olduğum için gelip her şeyi anlattım. Pişmanım" dedi.

“KORKAN KİŞİ RİZE’YE KADAR NASIL GELİR?”

Olayın Recep Akpınar ile Mehmet Göktürk arasındaki husumetten kaynaklandığını ileri süren Necmi Acar ise "Biz para almaya gittik, adam öldürmeye değil. Beraatimi istiyorum. Maktul ve Mehmet arasında bir borç meselesi var. Mehmet Göktürk'ün benden korktuğu söyleniyor. Korkan kişi Rize'ye kadar yanıma nasıl gelir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

İki sanık, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi. Cezayı fazla bulan sanıkların avukatları kararı istinafa taşıdı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 sanık hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi. BAM 1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı, istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediği gerekçesiyle mahkemenin verdiği kararı onadı. Sanık avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

“ADALET SONUNDA TECELLİ ETMİŞTİR”

Öldürülen Recep Akpınar'ın ailesinin avukatı Esma Kahveci, "İstinafın kararı dosya kapsamına göre gayet makul, her iki sanık açısından verilen müebbet hapis cezasında usule ya da esasa aykırılık görmediği için, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Karar anayasanın ve CMK'nın ilgili maddeleriyle uyuşmaktadır. 16 yıl sonra açığa kavuşan dosyamızda adalet sonunda tecelli etmiştir" dedi.