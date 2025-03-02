17 yaşındaki gencin çağrısı sonrası Savcılık harekete geçti: Madde bağımlısı baba gözaltına alındı
İzmir'de, 17 yaşındaki genç, babasının madde bağımlısı olduğunu belirterek annesi ve üç kardeşi için sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. Paylaşımın ardından savcılık soruşturma başlattı, baba gözaltına alındı.
İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki bir genç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, madde bağımlısı babası nedeniyle zor durumda olduklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. Babalarının gördüğü halüsinasyonların arttığını, ailesine zarar verme ihtimalinin yükseldiğini belirten genç, “Kimsenin canı yanmadan bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum. Daha önce evsiz kaldık, annem babamdan şiddet gördü. Psikolojik olarak çökmüş durumdayız" diyerek yetkililere seslendi.
Gencin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, videonun yayılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Savcılıktan yapılan açıklamada, babanın gözaltına alındığı, mağdur anne ve çocuklar için koruyucu tedbirlerin uygulandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genç tarafından paylaşılan video ve ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Aile üyelerinin beyanları alınmış, şüphelinin darp ve tehditte bulunduğu tespit edilmiştir. Can güvenliklerinin sağlanması amacıyla gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmış, şüpheli E.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturma ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir."
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