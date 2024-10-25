Hatay'da dehşet: Madde bağımlısı genç ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi!
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde madde bağımlısı genç, ailesinin yaşadığı eve ateşe verdi. Yangında ev zarar görürken anne Fatma Kıldı, yaşananlara tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi’nde Kıldı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi.
Evin yandığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Evi yanan Fatma Kıldı, oğlunu tedavi ettirmek için hastaneye gittiği esnada oğlunun evi yaktığını iddia ederek, yaşananlara tepki gösterdi.
“OĞLUM BÜTÜN EVİ YAKTI”
Anne Fatma Kıldı, oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getirerek, “Oğlum bütün evi yaktı. Uyuşturucu yüzünden 2 çocuğunu bırakıp gitti. Oğlumu tedavi etmek için hastaneye gittiğim esnada telefon geldi. Hemen eve geldik. Biz eve geldiğimizde itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyordu” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- O isim görevden alındı
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- Bahar dizisinde erken veda
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması