LeMan, kuryelerin direnişini kapağına taşıdı

08 Şubat 2022 Salı, 11:35

Fotoğraf: Vedat Arık

Son olarak, Trendyol ve Hepsiburada emekçilerinin başarıya ulaşan çağrılarının ardından, Yemeksepeti’nde çalışan kurye ve depo işçileri de hakları için meydanlarda olmaya devam ediyor.

Mizah dergisi LeMan da, bu haftaki kapağında kurye işçilerinin günlerdir süren grevini taşıdı.

"Bu hafta 'Bana bi LeMan' bi Dayanışma" ifadeleriyle paylaşılan derginin kapak çizeri ise Tuncay Akgün.

“Kurye emekçilerinin öncülüğünü yaptığı grev dalgası diğer işkollarına da yayılıyor” ifadelerinin yer aldığı kapak şu şekilde: