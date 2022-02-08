LeMan, kuryelerin direnişini kapağına taşıdı

Trendyol ve Hepsiburada kuryelerinin ardından Yemeksepeti bünyesinde çalışan kurye ve depo işçileri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için sahada. Haftalık mizah dergisi LeMan bu haftaki kapağına kurye işçilerinin direnişini taşıdı. Dergi, motosikletli kuryelere "Bana bi LeMan bi Dayanışma" ifadeleriyle destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 11:35
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Fotoğraf: Vedat Arık

Son olarak, Trendyol ve Hepsiburada emekçilerinin başarıya ulaşan çağrılarının ardından, Yemeksepeti’nde çalışan kurye ve depo işçileri de hakları için meydanlarda olmaya devam ediyor.

Mizah dergisi LeMan da, bu haftaki kapağında kurye işçilerinin günlerdir süren grevini taşıdı.

"Bu hafta 'Bana bi LeMan' bi Dayanışma" ifadeleriyle paylaşılan derginin kapak çizeri ise Tuncay Akgün.

“Kurye emekçilerinin öncülüğünü yaptığı grev dalgası diğer işkollarına da yayılıyor” ifadelerinin yer aldığı kapak şu şekilde:


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