17 yıl sonra çöken kumpas: 'Hukuk tarihine Murat Eren davası olarak geçecek'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:06

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:17

FETÖ tarafından kurgulanan ve dönemin siyasi iktidarı tarafından desteklenen isimli kumpas davaların ilki niteliğindeki “Atabeyler Davası”nda yeniden yargılama süreci ikinci duruşmada tamamlandı.

Savcının davanın “açıkça FETÖ kumpası olduğunu” yönünde mütalaa verdiği davada Mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararını açıkladı. Atabeyler Davası 2006 yılında başlamış, sanıklar Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Astsubaylar Yasin ve Yaman ve Erkut Taş, “Casusluk, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek” gibi suçlarla yargılanmış ve cezalandırılmışlardı.

Verilen cezalar, FETÖ üyesi olduğu kesinleşen üyeler tarafından onaylanarak kesinleşmesiyle Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren 4 yıldan fazla hapis yatmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2016 yılında yapılan yargılamanın yenilenmesi talepleri kabul edilmesine rağmen yeniden yargılama karardan 7 yıl sonra Mart 2023’te başladı. Bugün yapılan ikinci duruşmada ise yargılama beraat kararı ile sonuçlandı.

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Murat Eren, “17 yılın sonunda gelen bir karar. 17 yılda neler yaşadık neler, duygulanmamak elde değil. Nihayet beklenen karar çıktı. Beraat ettik. Ancak 17 sene geçti, söyleyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

“ÜNİFORMASINA BİR AN ÖNCE KAVUŞMALI”

Bu davanın Türk hukuk tarihine, tıpkı Fransız hukuk tarihindeki “Dreyfus Davası” gibi “Murat Eren Davası” olarak geçeceğini belirten Avukat Muhammed Sarıkaya, “Kumpas davalar sürecinde Murat Eren’i hedef alan 3 dava vardı. Atabeyler Davası olarak bilinen bu dava ilk başlayan ama en sona kalan dava oldu” dedi. Bu davanın, sonrasındaki kumpas davaların başlangıcı ve provası niteliğinde olduğunu anımsatan Sarıkaya şunları söyledi:

“17 yıl süren bu davadan da beraat aldık. Bundan sonraki süreçte artık Eren’in hak ettiği üniformasına kavuşması için gerekli idari başvuruları yapacağız. Bu sürecin de ayrı bir mağduriyet yaratmadan hızlıca tamamlanmasını bekliyoruz”