17 yıl sonra çöken kumpas: 'Hukuk tarihine Murat Eren davası olarak geçecek'

Kamuoyunda Atabeyler Davası olarak bilinen davada karar açıklandı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Murat Eren, “17 yıl sonra gelen karar, söyleyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullanırken Eren’in avukatı Muhammed Sarıkaya, “Bu dava Türk hukuk tarihinin Dreyfus davasıdır” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:06
17 yıl sonra çöken kumpas: 'Hukuk tarihine Murat Eren davası olarak geçecek'
Abone Ol google-news

FETÖ tarafından kurgulanan ve dönemin siyasi iktidarı tarafından desteklenen isimli kumpas davaların ilki niteliğindeki “Atabeyler Davası”nda yeniden yargılama süreci ikinci duruşmada tamamlandı. 

Savcının davanın “açıkça FETÖ kumpası olduğunu” yönünde mütalaa verdiği davada Mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararını açıkladı. Atabeyler Davası 2006 yılında başlamış, sanıklar Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Astsubaylar Yasin ve Yaman ve Erkut Taş,Casusluk, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek” gibi suçlarla yargılanmış ve cezalandırılmışlardı.

Verilen cezalar, FETÖ üyesi olduğu kesinleşen üyeler tarafından onaylanarak kesinleşmesiyle Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren 4 yıldan fazla hapis yatmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2016 yılında yapılan yargılamanın yenilenmesi talepleri kabul edilmesine rağmen yeniden yargılama karardan 7 yıl sonra Mart 2023’te başladı. Bugün yapılan ikinci duruşmada ise yargılama beraat kararı ile sonuçlandı. 

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Murat Eren, “17 yılın sonunda gelen bir karar. 17 yılda neler yaşadık neler, duygulanmamak elde değil. Nihayet beklenen karar çıktı. Beraat ettik. Ancak 17 sene geçti, söyleyecek bir şey bulamıyorum” dedi. 

“ÜNİFORMASINA BİR AN ÖNCE KAVUŞMALI”

Bu davanın Türk hukuk tarihine, tıpkı Fransız hukuk tarihindeki “Dreyfus Davası” gibi “Murat Eren Davası” olarak geçeceğini belirten Avukat Muhammed Sarıkaya, “Kumpas davalar sürecinde Murat Eren’i hedef alan 3 dava vardı. Atabeyler Davası olarak bilinen bu dava ilk başlayan ama en sona kalan dava oldu” dedi. Bu davanın, sonrasındaki kumpas davaların başlangıcı ve provası niteliğinde olduğunu anımsatan Sarıkaya şunları söyledi:

“17 yıl süren bu davadan da beraat aldık. Bundan sonraki süreçte artık Eren’in hak ettiği üniformasına kavuşması için gerekli idari başvuruları yapacağız. Bu sürecin de ayrı bir mağduriyet yaratmadan hızlıca tamamlanmasını bekliyoruz”


murat eren atabeyler davası

İlgili Haberler

Muharrem İnce'den çok konuşulacak 'seccade' yorumu: Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu düşünüyorum

Muharrem İnce'den çok konuşulacak 'seccade' yorumu: Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu düşünüyorum
Altı general hakkında 'olmayan suçtan' hapis cezası verildi, karar tepki çekti: Balyoz'da kumpas sürüyor

Altı general hakkında 'olmayan suçtan' hapis cezası verildi, karar tepki çekti: Balyoz'da kumpas sürüyor
Son dakika... Balyoz kumpasında Çetin Doğan dahil 7 kişiye hapis cezası

Son dakika... Balyoz kumpasında Çetin Doğan dahil 7 kişiye hapis cezası

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler