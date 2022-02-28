1703 gram uyuşturucu ele geçirildi
Düzce’de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların üzerinde 1 kilo 703 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.
Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisinde K.A., B.D. ve C.K. isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu.
Ekipler tarafından araçta ve şahısların üstlerinde yapılan aramada 1 kilo 703 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
3 ZANLI TUTUKLANDI
Şüpheli K.A., B.D. ve C.K. üzerlerine atılı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldular.
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