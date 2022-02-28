İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan 5 kişiye gözaltı
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M., O.M., O.C.G.ve M.A.K. isimli şahısların İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
Yapılan çalışmada, şüpheli A.M., O.M., O.C.G.ve M.A.K. ile araç sürücüsü M.Ö.'yü İstanbul dönüşünde Kavak ilçesinde araç içerisinde yakalandı.
Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 16,12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 5 adet 7,65 mm çapında dolu fişek elde edildi.
Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli Kavak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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