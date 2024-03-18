18 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42

DÜZCE ilinde 18 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR mahallelerinde ALİ ÇAVUŞ SK., HAYALIM, HAYALİM SK., KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KUĞU SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, EDILLI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde GÖKTEPE, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ORTA, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETKÖY mahallelerinde MEHMETKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 706. SK., 708., 712. SK., BAYRAK, İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., NAZIR, NAZIR SK., YEŞİL SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 703., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., HASAN TAHSİN SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde HALILBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 16:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 605. SK., CUMHURİYET CD., SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAZLIK, YEŞİLYAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YESILYAYLA, YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORAZOĞLU mahallelerinde DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MISIRLIK, N KENDISI mahallelerinde MISIRLIK, MISIRLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, KARATOPRAK, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154. SK., KIRKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH, KARA HACIMUSA, NUSRETTİN, YENİ mahallelerinde 1086., 1096. SK., 1107., 1107. SK., 1109. SK., 1111., 1111. SK., 1112. SK., 1114. SK., 1117., 1117. SK., 1118. SK., 1119. SK., 1121., 1121. SK., 1122., 1128., 1363. SK., 1374. SK., 1375. CD., 1378., 2554., 2554. SK., 2555. SK., 2557. SK., 2558. SK., 2567. SK., 2613. SK., 2665., ÇAĞLAR SK., D 100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., FEHMI ÖNEY, FEHMİ ÖNEY SK., GÜMRÜK SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., NUSRETTİN SK., RUHI KURNAZ, RUMELİ, RUMELİ SK., ŞEHİT HAKAN DİLER SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818. SK., 850., D 100 KARAYOLU CD., KUYUMCUZADE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA mahallelerinde 1405. CD., 1405. SK., SERVET BUCURGAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1435., 1435. SK., 1447., 1448., 1448. SK., 1451., 1455. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, YENİ mahallelerinde 1208., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1215. SK., 1226., 1236. SK., 1247., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1501. SK., 1502. SK., 1505., HAMİDİYE CD., KANAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.