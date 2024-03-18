18 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42

MANİSA ilinde 18 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:01.518-2024-03-18 15:00:09.626 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz5, , Sakallı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:01.518-2024-03-18 15:00:09.626 saatleri arasında Güzelköy; güzelköy, İsimsiz82, İsimsiz34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:01.518-2024-03-18 15:00:09.626 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:30:06.023-2024-03-18 15:30:17.388 saatleri arasında Turgut Özal; 45. Sk., 46. Sk., , İsimsiz60, 38, 40. Sk., 42. Sk., 44. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:30:06.023-2024-03-18 15:30:17.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:30:06.023-2024-03-18 15:30:17.388 saatleri arasında Akpınar; 40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:33.112-2024-03-18 15:00:40.997 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, , İsimsiz3, İsimsiz6, OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Ortaköy; , ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:37.695-2024-03-18 16:00:48.061 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:41.601-2024-03-18 11:00:52.087 saatleri arasında Beyoba; 3. Sk., İsimsiz21, İsimsiz28, İsimsiz31, 85, 87, 85, 1. Sk., 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 108. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 27. Sk., 26/1. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 2. Sk., 23. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 74, İnönü Cd., Ünlü Cd., Zübeyde Hanım Cd., Ziya Bey Cd., Yaşar Ahmet Cd., Nuriye Manisa Cd., Mithatpaşa Cd., Mazlum Atlan Cd., Kemal Sk., Kazım Karabekir Cd., Göral Cd., Fevzi Çakmak Cd., Cemal Gündüz Cd., Beyoba Yolu, Atatürk Çevre Yolu, Atatürk Cd., 95. Sk., 94. Sk., 90. Sk., 9. Sk., 85. Sk., 84, 8. Sk., 76. Sk., 72. Sk., 70. Sk., 69. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 6. Sk., 20. Sk., 52. Sk., 5. Sk., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40. Sk., 4. Sk., 39. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk., , inönü, İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:41.601-2024-03-18 11:00:52.087 saatleri arasında Sazoba; Beyoba Yolu, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:41.601-2024-03-18 11:00:52.087 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:04.178-2024-03-18 16:00:15.985 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:45.628-2024-03-18 12:00:56.054 saatleri arasında Adala; İsimsiz30, 50.YIL, Çolak Sk., Yıldız Sk., Umut Sk., Türkmen Sk., Taş Sk., Petek Sk., Paşa Sk., Namık Kemal Sk., MİLLİ EGEMENLİK, Kıbrıs Cd., Kocatepe Sk., Kardeş Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Karam Sk., Kahramanlar Sk., HÜRRİYET, Göksu Sk., Göknur Sk., Gazi Cd., Fidan Sk., Fatih Sk., Cami Sk., Bağarası Sk., Barbaros Sk., Bahçe Sk., Akar Sk., Adala Yolu, 50. Yıl Cd. 8. Sk., 50. Yıl Cd. 7. Sk., 50. Yıl Cd. 5. Sk., 50. Yıl Cd. 3. Sk., 50. Yıl Cd. 1. Sk., İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz106, İsimsiz102, İsimsiz86, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:45.628-2024-03-18 12:00:56.054 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:45.628-2024-03-18 12:00:56.054 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:04.178-2024-03-18 16:00:15.985 saatleri arasında Boyalı; İsimsiz82, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz87, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, ÇAYBAŞI, , yol, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz30, BOYALI KARAAĞAÇ, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz66 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:04.178-2024-03-18 16:00:15.985 saatleri arasında Şahinkaya; İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz73 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:04.178-2024-03-18 16:00:15.985 saatleri arasında Yeniköy; YENİKÖY BOYALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:04.178-2024-03-18 16:00:15.985 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:22.662-2024-03-18 16:00:35.361 saatleri arasında Yenice; Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:22.662-2024-03-18 16:00:35.361 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:44.814-2024-03-18 16:00:55.694 saatleri arasında Yenice; İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz39, , Yenice Köyü İç Yolu, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.884-2024-03-18 16:00:57.952 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.884-2024-03-18 16:00:57.952 saatleri arasında Yenice; , Köy Yolu, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.