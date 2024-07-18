18 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

BOLU ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACILAR, ARIZLAR, BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BEKIRLER, BOYACILAR, BOYALICA, CUMA, ÇIFTLIK, DEPO, DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, GÖBELLER, GÖKÇESARAY, GÖKÇESARAY MERKEZ, GÖZLER, HACIMAHMUT, HİLALLER, ILICA, İBRAHİMÖZÜ, KARAARDIÇ, KARACALAR, KARAFAKILAR, KAŞIKÇIŞEYHLER MERKEZ, KAYALIDERE, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, MAHDUMLAR, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI, NARZANLAR, NASUHLAR, NIGIT, SAFRANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR, YAĞCILAR, YENIKÖY mahallelerinde ARABACILAR MAHALLE YOLU, ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BEKİRLER, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, GÖKCESARAY ARABACILAR, GÖKCESARAY KÖYÜ NASUHLAR MAH, GÖKÇESARAY KÖYÜ YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ KÖY YOLU, GÖZLER MAHALLE YOLU, HACIMAHMUT KÖYÜ ÇİFTLİK MAH, HACIMAHMUT KÖYÜ YOLU, HACIMAHMUT YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, ILICA MAHALLE YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KEÇECİLER SK., KEPEZ, KILAVUZLAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, MAHDUMLAR SK., MAHDUMLAR YAYLASI, MEMECELER GÖZLER MAH, MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NASUHLAR MAHALLE YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, RÜZGAR, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., HİSARÖZÜ CD., LALE SK., MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, HAFIZ ISMAIL BIÇER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALACIK mahallelerinde YALACIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1416 SOK., ASALET, CEFAKAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., GÜÇLÜ SK., GÜLNAR SK., ÖZGE SK., RAHMET SK., SEDA SK., SEMPATİ SK., SİNAN SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ SK., UAVTEDE YOK, YOLÇATI SK., ZORLU, ZORLU SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde ALAGÖZ, ALAGÖZ SK., DETAY SK., DEVA SK., DODURGA CD., GAZİ MEHMET TÜRE SK., HEKİM SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, SERAP SK., SİGORTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde ERBAY, FEVZİBEY CD., HÜRRİYET CD., SARMAŞIK SK., TUNCER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1435, BATI, BEREKET SK., BOLU VALİLİĞİ SOSYAL HİZMET ME, GÜNEY SK., GÜZIDE, KARASU, KARŞIKONAK SK., LADIN, LADİN SK., MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ, SEHITLER, ŞEHİTLER CD., TEVFİK FİKRET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI YAYLA, MERKEZ, SEBENARDI mahallelerinde KARCA KABAK YAYLASI, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YAYLASI, SEBENARDI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, İZZET BAYSAL mahallelerinde BEHİYE BAYSAL CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, PINARALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL mahallelerinde ÇAKMAKLAR CD., GÜZEL SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., VARLIK, VARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK mahallelerinde ÖRENCIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde 1236. SOK, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAK YAYLA, KARCA, KIRAN, MERKEZ mahallelerinde KABAK YAYLA YOLU, KARCA KÖY YOLU, KARCA KÖYÜ, KARCA KÖYÜ YOLU, KIRAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADOGAN, KARADOĞAN, KÖROGLU, KÖROĞLU mahallelerinde ALİ RIZA TEKEMEN CD., BELEDİYE SK., BEYPAZARI, BEYPAZARI CD., BOLU CD., CAMİ SOK, CAMİİ CD., ÇAMLIBEL SK., ÇARAL CD., ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAĞLAR SK., DOKTOR HİLMİ ALTINDAĞ SK., EFENDİ CD., GÜCÜKLER CD., GÜZEL YALI SK., HAMİT YALÇIN SK., HASTANE CD., KADİR USTA 100. YIL PARKI İÇİ, KARADOGAN YAYLASI, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU MAH ÇINAR/1 SOK, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET EMİN CERYAN SK., MEŞE SK., MUHİTTİN YAMAN SK., NAZIM HİKMET CD., NECMETTİN UTKAN, NECMETTİN UTKAN CD., ÖMER DAG, ÖMER DAĞ CD., PAZAR CD., SANAYİ CD., SANAYİİ CD., SEBEN CD., TOKİ İÇİ YOLU, ULU CD., YALÇIN SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.