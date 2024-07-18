18 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

DÜZCE ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAŞ mahallelerinde KARAKAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, HOŞAFOĞLU mahallelerinde AKSU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HOŞAFOĞLU KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOĞLU, N KENDISI, ŞEHİT mahallelerinde 15571., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP 219. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 3.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4116. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584. SK., 2599., 2630. SK., 2644., 2644. CD., 2658. SK., 2671., 2675. CD., 2676. SK., 2679., 2679. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 4100. SK., 4101. SK., 4107. SK., 4108. SK., 4116. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, SARAYYERI mahallelerinde 2665., 2675., 2690., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2712., 2760., 2798., 2895., 2910., 2910. SK., 2914. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 10925., 10930., 10970., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜLBÜLDERE, ÇAMOLUK, MERKEZ mahallelerinde BÜLBÜLDERE, ÇAMOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMOLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMOLUK MERKEZ, TAVAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 2890. CD., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2730., 2730. CD., 2734., 2734. SK., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, HATIPLAR, KAVAKLAR, MERKEZ, N KENDISI, PINARLAR, SİNİRCİ mahallelerinde 5893. CD., 6000., 6000. CD., 6055., 6100., 6150., 6200., 6211., 6320., 6450./1, 6500., 6550., 6700., 7000., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, DARICI, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SİNİRCİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER mahallelerinde KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER CD., 4105. SK., 4106. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446., 446. SK., 465., 465. SK., BAYRAK CD., SALIM UGURLU, SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 11:15-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1575., 1575. SK., 1576. SK., 1577., 1577. SK., 1578. SK., 1582. SK., 1586., 1586. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1562. SK., 1639., 1642. SK., 1652., 1652. SK., 1656., 1723. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, YAHYALAR mahallelerinde 1669. SK., 1670., 1673., 1673. SK., 1675., 1675. SK., 1676. SK., 1682. SK., 1731. SK., 4960. SK., 4961., 4961. SK., 4963., 4972. SK., 4990., 4993., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BEYCİLER, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERI mahallelerinde 1425., 1464. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1483. SK., 1493. CD., 1510., 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1547., 1549. SK., 1552. SK., 1554. SK., 2180. CD., 2426., 2426. SK., 2427., 2428. SK., 2431. SK., 2434., 2441., 2454. SK., 2456., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500., 2500. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519., 2519. SK., 2520. SK., 2527., 2528. SK., 2531., 2543. SK., 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889., 2889. SK., 2892., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2926., 2930., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2937., 2939., 2939. SK., 2941., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2951., 2952. SK., 2956., 2957, 2961., 2961. SK., 2962. SK., 2964. SK., 2965., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2972., 2974., 2977., 2977. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2988., 2988. SK., 3039., 48. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KARAKUS, KARAKUŞ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., NİSAN 17. SK., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK., Uavtede Yok, UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANKAYA, MERKEZ mahallelerinde HARMANKAYA KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN, KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, TOPÇULAR mahallelerinde 820., 821., 822., BAHAR, BAHAR SK., ÇİLİMLİ KUZEY CD., DÜZCE, DÜZCE CD., İSHAKLAR KÖY YOLU, KOCAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, DÖNGELLİ, ISLAHIYE MÜCAVIR, KANAL, KÜLTÜR, N KENDISI mahallelerinde 1002, 1006, 1010, 1014, 701., 707., 710., 711., 713., 715., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇILIMLI, ÇİLİMLİ CD., ÇİLİMLİ GÜNEY CD., DONGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE ANKARA YOLU, ISLAHIYE DORÜS, KANAL, PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 621., ÇİLİMLİ/KUZEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AKAR SK., ERDEMİRLER SİTESİ İÇİ YOLU, EREĞLİ CD., KARACA SK., KÖKNAR SK., NİLÜFER SK., TUNA SK., YAKIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABURUN, KARABURUN 2, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY mahallelerinde 100, 101, 102 SK., 1024, 104, 104 SK., 105, 110, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE, YALI mahallelerinde ATIK, ATİK SK., ÇIVI, İŞ GÖREN CD., OSMANIYE CD., OSMANİYE CD., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde HASAN KAHYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ÇETIN AYDOGAN, MEHMETÇIK, MERT, MERT SK., ŞENOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVİZLİK mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEPO, DERE, GÜZELDERE, HACIYAKUP, KARACA, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde DEPO, DERE, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELİ MEHMET, MERKEZ, ORTA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CEVIZLIK, DELI MEHMET, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.