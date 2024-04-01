18 yaşındaki işçi göçük altında kaldı

Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü ve göçük oluştu. Enkaz altında kalan on sekiz yaşındaki işçi Rasim Yılmaz'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:06
18 yaşındaki işçi göçük altında kaldı
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Çankaya ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kentsel dönüşüm kapsamındaki 7 katlı bina, daha önce iş makineleriyle yıkıldı. Bina enkazında bugün saat 13.30 sıralarında yapılan moloz kaldırma çalışması sırasında, istinat duvarı çöktü. Çökme ile birlikte enkazda göçük oluştu.

İş makineleriyle yürütülen çalışmada yer alan işçilerden Rasim Yılmaz, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine çok sayıda AFAD ve itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazda arama ve kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına arama kurtarma köpekleri de katıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan işçiye ulaşılamadı. İşçiyi arama çalışmaları sürüyor.


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