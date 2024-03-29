180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 20 tutuklama

Mersin polisinin, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaparak 180 milyon lira haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti, yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklandı. Haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiğine ait görüntüler de operasyon kapsamında ele geçirilmişti.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 08:52
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 20 tutuklama
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polisin planlı çalışmasında Facebook Market Palace ve bilinen sitelerin sahte linkini üretmek sureti ile bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları veren, sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayarak para talep eden ve internet sitelerinden araç almak isteyen kişileri sazan sarmalı yöntemi ile organize bir şekilde dolandıran şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle 180 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden polis 4 gün öne Mersin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı.

Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyette ifadeleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 10’u ev hapsi alırken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Polisin teknik takip çalışmasında şüphelilerin güven sağladıkları vatandaşlardan paraları aldıktan sonra döviz büroları ve sarraflara götürdükleri belirlenmişti. Nakit parayı altın ve dövize çevirdiği belirlenen şüphelilerin o anlara ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan zanlıların ortaya çıkan görüntüsünde mağdurlardan dolandırıp nakit olarak getirdikleri yüklü miktardaki TL’yi altın ve dövize çevirdiği anlar yer almıştı.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin Mezitli’den bağımsız aday olan mevcut belediye başkanı Tarhan iddialı: Başarı hikâyesi yazacağız

Mersin Mezitli’den bağımsız aday olan mevcut belediye başkanı Tarhan iddialı: Başarı hikâyesi yazacağız
Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?

Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?
Tiyatro tutkusu omurilik felcine rağmen durdurulamadı: Göktuğ Tolga Demiralp’in Hikayesi…

Tiyatro tutkusu omurilik felcine rağmen durdurulamadı: Göktuğ Tolga Demiralp’in Hikayesi…
‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı

Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı
Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı

Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı