19 adrese eş zamanlı operasyon: Konya'da 4 zanlı tutuklandı
Konya'nın Çumra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ile 17 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.
4 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen 5 zanlından 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #konya #tutuklama
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