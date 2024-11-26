19 adrese eş zamanlı operasyon: Konya'da 4 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:48

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ile 17 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

4 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 5 zanlından 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.