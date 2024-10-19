19 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:24

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:24

MANİSA ilinde 19 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-19 2024-10-19 09:00:08.507-2024-10-19 15:00:26.885 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:16.882-2024-10-19 16:00:23.375 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-19 2024-10-19 09:00:22.358-2024-10-19 15:00:29.641 saatleri arasında Çavdır; Çavdır Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu, Musahoca Köyü Yolu, İsimsiz5, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:15.766-2024-10-19 12:00:23.172 saatleri arasında Avdan; Kamiller Sk, Kazım Karabekir Cad., İsimsiz88, İsimsiz91, Kazım Karabekir Cd, Kamiller Sk., Ilıca Sokak, Ilıca Sk., FEVZİ PAŞA, Canan Sk, Bilir Sk., Avdan Köyü Yolu, Arzu Sk., , Kazım Karabekir Cd., Kazım Karabekir Sk, Kuyu Sk, Paşa Sk., Pınar Sk, Sezgin Sk., Yayla Sk., Zeybek Sk., Çakır Sk., İnar Sk., İsimsiz2, İsimsiz3, Avdan Sk., Avdan Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, Yukarı Avdan Sk., İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:15.766-2024-10-19 12:00:23.172 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan, pelitalan iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Karakılıçlı; karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu, , karakılınçlı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Sümbültepe; SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbültepe, sümbülte yolu, Sümbültepe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Müslih; İsimsiz1, , muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 09:00:26.527-2024-10-19 15:00:39.408 saatleri arasında Örencik; örencik sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-19 2024-10-19 09:00:37.48-2024-10-19 15:00:44.711 saatleri arasında Selçikli; İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz110, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:35.413-2024-10-19 16:00:46.461 saatleri arasında Yatağan; , İsimsiz148 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:35.413-2024-10-19 16:00:46.461 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-19 2024-10-19 10:00:35.413-2024-10-19 16:00:46.461 saatleri arasında Bakır; , Akhisar Bergama Yolu, Bakır Sk., İsimsiz169, İsimsiz167 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-19 2024-10-19 10:00:35.413-2024-10-19 16:00:46.461 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.