19 gün önce kaybolmuştu: Komandolar devreye girdi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi’nde yaşayan ve 19 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya’yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaya için 50 kişiden oluşan Jandarma Komando timi ve sivil arama kurtarma ekipleri arama yapıyor. Kaya’nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.
Gazipaşa’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi’ndeki evinden 19 Nisan Cuma günü saat 15.00’te çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya’dan 19 gündür haber alınamıyor.
O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.
ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI
19 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Fetullah Kaya’yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri ve sivil arama kurtarma ekipleri Zeytinada Mahallesi’nde arama çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı.
MOTOSİKLETİ BULUNDU
Fetullah Kaya’nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi’nde ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Ekiplerin, Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp Fetullah Kaya’nın yeğeni Raşit Baysal, dayısının aranması çalışmalarına yeniden başlandığını belirterek ölü ya da diri bulunmasını beklediklerini söyledi.
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