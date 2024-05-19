19 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:58

BOLU ilinde 19 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1.SK., 2. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014, 2014 SK., 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., 2031 SK., 2032 SK., KOCAMEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1. SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AYDINLIK SK., COŞKUN SK., D-100 KARAYOLU CD., E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI KARAKÖY 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, BELKARAAĞAÇ, MUSLAR mahallelerinde 1 KÖY SOKAĞI, 3 KÖY SOKAĞI, 3.SK, BELKAAĞAÇ KÖYÜ YOL KENARI, GÜNEYFELAFETTIN ASAGI MAHALLE YOLU, GÜNEYFELAKETTİN, GÜNEYFELEKETTİN AĞAŞI GÜNEY, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ, MUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEYFELEKETTİN, MERKEZ mahallelerinde GÜNEYFELAKETTIN KÖY YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEMDAR, N KENDISI mahallelerinde ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, DERE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEDİKLER mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.