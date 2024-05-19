19 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:58

KOCAELİ ilinde 19 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY mahallelerinde ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SELVİ SK., SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 3020. SK., 3304., 3317., 3318., 3327., 3341. SK., 3343., 3344, 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3804., 3817., 3820. SK., 4002. SK, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4012. SK., 4035., 4036., 4040., 4301, 4301. SK., 4303., 4304., 431, 4321. SK, 4330, 4330., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4337., 4426. SK., 4450, AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., ALTINDAĞ SK., ATATÜRK CD., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., DEDECİK SK., DERE SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DÖNER SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, FATİH, FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., KABACA CD., KADOVA SK., KANARYA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KISA SK., KÖRFEZ SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., MADEN CD., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MEŞE SK., MEVLANA, MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUHTAR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORTANCA SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANCAK, SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SUBAŞI SK., SÜMBÜL SK., ŞİLE, ŞİLE CD, TAVŞANLI YOLU CD., UĞUR SK., ULUDERE, VADİ SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YEDİYER CD, YENİ ÇEŞME SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 269, 3301., 3313., 3315., 3340., 3341., 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3410., 3422, 3422., 3425., 3427., 3446., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4004, 4011., 4013. SK., 4020, 4038., 4041., 4043., 4043. SK., 4301., 4305., 4308., 4320, 4321., 4330. SK., 4333., 4429., 4434., 4436, 4438, 4440, AHMET AĞA SK., AKASYA SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., AYAR SK., BAĞLAR SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, ÇANAK SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOSTLAR SK., DÜBEKTAŞ SK., ESEN SK., ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., GÜNEŞ SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KAHYA SK., KARA SK., KARSIYAKA, KAZIM KARABEKİR SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LOKMAN SK., MERCAN SK., MEVLANA CD., MUDARLI ISTIKLAL, NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMANCI SK., ÖREN SK., SANAYI., SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., ULUDERE CD., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD., YEŞİLVADİ SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404, 4409., 4452., 4453., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, ŞANTİYE SK, ŞİMŞEK SK., TAVŞANTEPE SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4450. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde DEFNE SK., HAMİDİYE SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4432., SANAYİ. SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde PELİTLİ YOLU CD., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3278., BADEM SK., KARATAŞ SK., MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BERİL SK., GONCA SK., MANDIRA, ÖZGE SK., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., BIRLIK, BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, POLATKAN, POLATKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 508., 508. SK., 508/2. SK., 509., 509. SK., 509/5. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514., 515. SK., 522. SK., 523. SK., 539. SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 536/2. SK., 537/4. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4124., BAHAR SK., DAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., AVCI SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DİLARA SK., DURU SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KONAK SK., KOYUNCU, LEYLA, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 320., 320. SK., 322., 322. SK., 324. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 343., 343. SK., 345., 345. SK., 5114. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5117., 5117. SK., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5119. SK., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET, ÇİFTLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde ALİ HAYDAR EFENDİ CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, YENİ mahallelerinde 5201., 5206. SK., FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEMANAYIR mahallelerinde 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., DEDE SK., KUYU SK., MEVLANA SK., TEPEMANAYIR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3550., AŞIR SK., KAYABAŞI SK., TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3740, 3740., AKYOL SK., HATIPLER, TEPEMANAYIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., GÖLCÜK CD., İsimsiz59, KARGALI, KARGALI CD., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 405., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, ÇAMKONAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 335., 335. SK., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BESIK, CEM SULTAN, DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MELTEM, MELTEM SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NEŞELİK SK., SİMGE SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALI ISLAM, ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT SK., ASALET SK., AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHADIR SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ SK., DAMLALI, DAMLALI SK., DARICA SK., DENİZ SK., DICLE, DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZI YASIN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELİNCİK SK., GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKAN SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARAGÖZ SK., KARAYAZI SK., KARAYEL SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., LEYLEK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIHRAP, MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ORHAN GAZI, ÖZCAN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜLKÜ SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde ABDİ İPEKÇİ CD., ÖZGÜRLÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde AHU, AHU SK., BURCU SK., CENGİZ TOPEL CD., INEBOLU SK., ŞÜKRAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ATAN, ATAN SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DOGUKAN, DOĞUKAN CD., GÜMÜŞ SK., GÜNEY SK., KISIKLI SK., YEŞİLALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde GÜNGÖREN SK., KAFDAĞI SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERİN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUZLA SK., UZAK, UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ mahallelerinde ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., HOCA ALİ EFENDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde ARZU SK., ASKER, ASKER SK., CEMAL KURA CD., DERYA SK., EMNIYET, EMNİYET SK., FILIZ, FİLİZ SK., İNEBOLU SK., KENT, KENT SK., KOCATEPE CD., MECLIS, MECLİS SK., METEHAN SK., OĞUZHAN SK., PAŞADAĞ CD., SAKLI, SAKLI SK., SAPANCA YOLU CD., YANKI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde BALÖZÜ SK., BANU SK., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CUMHUR, CUMHUR SK., DİDEM SK., FIRAT SK., HANDAN SK., HİSAR SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SEVİNÇ SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., ERENLER, ERENLER SK., KULFALLI, PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde KULFALLI CD., PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde AŞIROĞLU CD., ÇEVRE SK., ILKE, İLKE SK., İŞLEK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., MEVLÜT SK., MUCIZE, MUCİZE SK., NACI KUNT CD., NACİ KUNT CD., SERGEN SK., TUZLA, ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 23. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., DORUK SK., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.