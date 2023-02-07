19 sağlık görevlisi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:39

Hazırlıklarını tamamlayan 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazi aracı, 1 UMKE lojistik aracı, 1 ambulans, 1 dört sedyeli ambulans ile toplam 19 personel Kahramanmaraş’a gitmek üzere harekete geçti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, “Ekiplerimiz, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yola çıktı. Milletimize geçmiş olsun, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.