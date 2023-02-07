19 sağlık görevlisi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından destek ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:39
19 sağlık görevlisi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı
Abone Ol google-news

Hazırlıklarını tamamlayan 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazi aracı, 1 UMKE lojistik aracı, 1 ambulans, 1 dört sedyeli ambulans ile toplam 19 personel Kahramanmaraş’a gitmek üzere harekete geçti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, “Ekiplerimiz, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yola çıktı. Milletimize geçmiş olsun, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.


sağlık çalışanı sağlık çalışanları sağlık ekibi kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar
Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum açıklandı: 3 bin 381 can kaybı

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum açıklandı: 3 bin 381 can kaybı
Kahramanmaraş depreminde 2. gün: Enkaz başında umutlu bekleyiş

Kahramanmaraş depreminde 2. gün: Enkaz başında umutlu bekleyiş

En Çok Okunan Haberler