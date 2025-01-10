19 suç kaydı çıktı: Pendik'te köpeğe eziyet eden erkek serbest bırakıldı

Pendik'te köpeğe eziyet ettiği belirlenen erkek, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

19 suç kaydı çıktı: Pendik'te köpeğe eziyet eden erkek serbest bırakıldı
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:40

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde bir kişinin köpeğe eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen D.Ü. polis ekiplerince evinde yakalandı.

19 SUÇ KAYDI

Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli D.Ü. cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin köpeğe eziyet ettiği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Etiketler: #Köpek #Pendik

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