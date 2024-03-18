19 yaşındaki depremzedenin şüpheli ölümü: Cesedi denizden çıktı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:27

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:43

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Pazarkapı Mahallesi’nde deniz kenarında ceset görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler deniz kenarındaki cesedi bulunduğu yerden çıkartırken, cesedin 19 yaşında Rezzan Yel isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Kahramanmaraşlı bir depremzede olduğu öğrenilen genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.