19 yıl önce, doğumundan sonra kayboldu: 6 kişiye tutuklama
Adıyaman'da, 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen kız bebeğin doğumunun ardından kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında anne ve babasının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bebeğinin anne ve babası da aralarında 6 kişi tutuklandı.
Adıyaman merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyünde yaşayan Z.Ö., 19 yıl önce A.Ö. ile evlilik dışı birlikteliğinden hamile kaldı. O tarihte 18 yaşından küçük olan Z.Ö., hamileliğinin 7'nci ayında doğum yapıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebek doğumunun ardından ortadan kaybolurken, Z.Ö. ile A.Ö. ise evlendi. Çiftin yasal evliliklerinden 3 çocukları oldu.
Yaklaşık 3 ay önce bir kişi, polise Z.Ö. ile A.Ö.'nün 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini aile baskısıyla öldürerek gömdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Z.Ö. ve A.Ö. çifti ile olayla ilgisi saptanan akrabaları 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Adıyaman'da, 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen kız bebeğin doğumunun ardından kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan annesi Zeliha Özdaş, babası Aziz Özdaş ile akrabaları Abdurrahman, Ali, Hicri ve Hanım Özdaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.Ö. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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