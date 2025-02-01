19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Sır perdesinin ardından cinayet çıktı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 2006 yılında kaybolan ve o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla'da 2006 yılından beri kayıp olan Yasemin Dermenci’nin tüfekle öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden iki şüpheli tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında Dermenci’nin kaybolma dosyasını yeniden açtı. Başka bir kayıp vakasıyla ilgili alınan ifadelerde Dermenci’nin 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğüne dair bilgiler ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.
Soruşturma kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen 40 yaşındaki Tursun Karabulut ile 44 yaşındaki Ömer Dalbudak, geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut, Yasemin Dermenci’yi o dönem eşi ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve cesedi Ömer Dalbudak’ın yardımıyla ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.
İfadeler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu cinayetin işlendiği yer tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Karabulut ve Dalbudak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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