1915 Çanakkale Köprüsü, Erdoğan’ın doğum gününde açılacak

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtıldı. Köprünün, tarihe “Çanakkale geçilmez” sözünün yazıldığı 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde açılacağı vurgulanmıştı. Ancak maliyetinin 3.1 milyar Avro’yu geçeceği duyurulan köprünün açılış tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü açıklamasında köprünün 26 Şubat’ta açılacağını duyurdu. 26 Şubat, aynı zamanda 1954 doğumlu olan Erdoğan’ın yaş günü.

"SKANDAL BİR SÖZ"

18 Mart Zaferi’ni simgeleyen, kulelerinin en ucunda Seyit Onbaşı’nın top mermisini sırtlamasının tasvirinin yer alacağı belirtilen, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını temsilen orta açıklığı 2023 metre olacak projenin, tüm tarihi simgelerine karşın Erdoğan’ın doğum gününde açılması ise “yeni tarih yazılmaya çalışılıyor” tepkisiyle karşılaştı. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, “Zorla tarih yazılmaz. Tarih, olaylar ile kendiliğinden oluşur. Burada çok yanlış bir iş yapmışlar bence” diye konuştu. Projeye yönelik dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın, “‘Çanakkale geçilmez’ tarihte kaldı artık. Çanakkale geçilir, her türlü geçilir” sözlerini anımsatan Halaçoğlu, “Skandal bir söz sarf etmişti. Çanakkale gibi bir konu siyasete alet edilmez. Açıkçası yazık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"SEMBOLLERLE KURGU"

Siyaset bilimci ve tarih alanında çalışmalar yürüten Dr. Hazal Pabuççular ise “tarihin istismar edildiği, yeni bir tarih oluşturulmaya çalışıldığı” yönündeki eleştirilerde haklılık payı olduğuna işaret etti. Pabuççular, “AKP, iktidarı boyunca sürekli semboller üzerinden yeni bir tarih kurgusuna başlamış bir parti. Bir tarafta 18 Mart, 2023 gibi tarihsel sembollerle dolu bir köprü var. Diğer tarafta Erdoğan’ın kendi şahsını da tarihsel bir sembol haline getirmeye çalışması önemli görünüyor” dedi.