2 aylık tedavinin ardından usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti: Siyasetçilerden taziye mesajları… ‘Güle güle, büyük usta’

Yayınlanma: 02.03.2025 - 21:51

Güncelleme: 02.03.2025 - 21:51

75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek. pic.twitter.com/9vVUUDM5w5 — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 2, 2025

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye taziye mesajını iletti.

Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sY7fLyUw17 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu mesajı paylaştı:

"Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim."

Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/yhCsD4LI8H — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 2, 2025

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Güle güle, büyük usta…" ifadelerini kullandı.

Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



Güle güle, büyük usta… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2025

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2025

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli sanatçımız Edip Akbayram'ın vefatını üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.