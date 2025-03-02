2 aylık tedavinin ardından usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti: Siyasetçilerden taziye mesajları… ‘Güle güle, büyük usta’
Usta sanatçı Edip Akbayram, 4 Ocak’tan bu yana tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 2, 2025
Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek. pic.twitter.com/9vVUUDM5w5
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye taziye mesajını iletti.
Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025
Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sY7fLyUw17
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu mesajı paylaştı:
"Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim."
Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/yhCsD4LI8H— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 2, 2025
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Güle güle, büyük usta…" ifadelerini kullandı.
Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2025
Güle güle, büyük usta…
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2025
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli sanatçımız Edip Akbayram'ın vefatını üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Kıymetli sanatçımız Edip Akbayram'ın vefatını üzülerek öğrendim.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) March 2, 2025
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
Allah rahmet eylesin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor!