Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
02 Mart 2025 Pazar, 21:11
Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı. 

Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi. 

Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi. 

Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programı da belli oldu.

Yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

4 Mart Salı günü saat 11'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Akbayram adına tören düzenlenecek. Ardından saat 13:30'da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazını müteakiben, Akbayram'ın Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'na defin işlemi gerçekleştirilecek.

Edip Akbayram hayatını kaybetti

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