Nevşehir'de iki araç birbirine girdi: Baba ile oğlunu kaza ayırdı!

Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Kaza yaralanan 4 kişi de, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki araç birbirine girdi: Baba ile oğlunu kaza ayırdı!
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:14

Derinkuyu-Suvermez karayolunun Çakıllı Kavşağı'nda Osman Çelik yönetimindeki 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali Köksal idaresindeki 50 AK 167 plakalı otomobil çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Osman Çelik ve araçta bulunan babası Burhan Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Köksal ile aracında bulunan Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaşamını yitiren Osman Çelik'in engelli babası Burhan Çelik'i hastanede muayene ettirdikten sonra köyüne döndüğü öğrenildi.


Etiketler: #Baba #kaza #Nevşehir #oğlu

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