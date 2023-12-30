2 gündür haber alınamıyordu... Dere yatağında ölü bulundu
Kocaeli'nde 2 gündür haber alınamayan Haşim Yıldız (84) dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.
Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesi'nde sabah saatlerinde yoldan geçen kişi, dere yatağındaki otomobili görüp ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinçle otomobili çıkardı.
Araçta yapılan kontrolde, Haşim Yıldız’ın cansız bedeni bulundu. Yıldız’ın perşembe günü emekli aylığını çekmek için evden çıktığı bir daha da haber alınamadığı belirlendi.
Haşim Yıldız’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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