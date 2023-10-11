Arel Üniversitesi'nde 'servis ücreti' krizi: Öğrenciler tepki gösterdi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:46

İstanbul Arel Üniversitesi, Büyükçekmece Tepekent'teki kampüsünde öğrencilerin Beylikdüzü'nden ulaşımını ücretsiz sağladığı ring servisini ücretli yaptı. Tanıtımlarında ve kayıtlarında öğrencilere ücretsiz olduğu söylenen servislerin ücret tarifesi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Servis ücreti gidiş-dönüş 30 lira olarak belirlendi. Üniversite tarafından kampüs girişindeki turnikeler iki bölüme ayrıldı ve servisle gelecek öğrenciler için ayrı turnikeler açıldı. Öğrencilerin okul kartlarına para yüklemeleri için girişe bir para yükleme makinesi de koyuldu. Böylece, servis kullanacak öğrencilerin ücretli turnikeden geçerek servise ulaşımı sağlanıyor.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Pazartesi günü öğrenciler ücretli servisle karşı karşıya kalınca durumu protesto etmek için kampüste toplandı. Tek ulaşımın saatte bir geçen İETT otobüsü olduğu söylenen üniversitede, öğrenciler otobüs durağında da yoğunluğun yaşanmasına ve metrelerce kuyruğa neden oldu. Öğrencilerin bir kısmı otobüse binerken, bir kısmı da diğer otobüsü beklemek için okulda kaldı.

Kampüste öğrencilerle bir araya gelen Öğrenci Dekanı Faik Benli, öğrencilere durumun en geç Cuma gününe kadar netleşeceğini söyledi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada da değişiklik yapılmasının söz konusu bile olmayacağı ifade edildi.

"DAĞ BAŞINA GELİYORUM VE ÜCRET ALIYORLAR"

Okuldaki 5'inci yılı olan ve bu zamana kadar böyle ücret ödemediğini belirten İrem Şen, "Şu yaşattıkları şaka gibi değil mi? Girerken kartımızda yetersiz bakiye yazıyor. Para yüklemek zorunda bırakıyorlar. Ben bu okula, dağ başına geliyorum ve ücret alıyorlar. Sanki okulun önünden metrobüs geçiyor, metro geçiyor, ücret talep ediyorlar ve burası vakıf üniversitesi. İBB'nin otobüsleri var diyorlar. O otobüse bu kadar öğrenci gelebilir mi? 2-3 saatte gelen bir otobüs o. Gidiş dönüş 30 lira istiyorlar" dedi.

"SADECE BURANIN ÜCRETİ BİLE AYLIK 750 LİRA EDİYOR"

Öğrenci Nagihan Akın, "Tanıtım yapılırken ücretsiz denildi ama biz öyle bir duruma geldik ki şu an otobüs kovalıyoruz. Otobüslerimiz de bir saatte belki de daha geç gelip gidiyor. Girişi 3 kısma ayırdılar, 3 tanesi ücretsiz, 3 tanesi ücretli kısım. Biz ücretsiz kısımdan geçmek istiyoruz çünkü bu bizim hakkımız. Güvenlik sayısı çok yükseldi, biz terörist değiliz. Kendi hakkımızı alamadığımız için karşı çıkıyoruz. Biz müşteri de değiliz, öğrenciyiz. Ben buraya okumaya geldim. Ben buraya gelirken 100 lira yolda veriyorum zaten, artı olarak bir de buradan 30 lira vermemi istiyorlar. Sadece buranın ücreti bile aylık 750 lira ediyor. Benim yolum 2 buçuk saat sürüyor. Bağcılar'da oturuyorum. 9'da dersim var, buraya gelebilmem için evden 6 buçukta çıkmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"15 LİRAM YOKSA OKULDAN ÇIKAMIYORUM"

Okula yatay geçiş yaparak gelen Zeliha Kader Çoban, "Ben Tekirdağ Kapaklı'dan geliyorum. Buraya gelene kadar zaten otobüs parası veriyorum. Oradan buraya gelirken de tekrar otobüs parası vermek istemiyorum. Ben bugün turnikede para ödemediğim için burada kaldım. Ben buradan evime nasıl gideceğim? Hem bu çözülecek deniliyor, madem çözülecekse bu yol ne? Burası servis turnikesi oldu. Bir turnikeden ücret ödemiyorsun, bir turnikeden ücret ödüyorsun. Bu sadece öğrenciye yapılan bir şey de değil. Hocam bu sabah para vermemek için tartışma yaşıyor. Girerken 15 lira ödüyorum, eğer 15 liram yoksa okuldan çıkamıyorum. Ben burada çadır mı kuracağım" diye konuştu.

"EKSİ 60 LİRAYA KADAR BAKİYE TANIMLADILAR"

Öğrenci Enes Ufuk Uçar, "Benim de yolum 2, 2 buçuk saat sürüyor. Okul ticarethane değil, bizim kendi eğitim yuvamız. Üniversitemizin verdiği kartımız var. Bu karta para yükleyip servisten indiğimiz zaman servis kısmından geçiyoruz. İçerisinden 15 lira kesiyor. Paramız olmadığında kart bakiyemizde eksi 60'a kadar bir bakiye tanımlı. Kartımızda para bittiği zaman otomattan yüklüyoruz. O şekilde üniversiteye girebiliyoruz. Otomatı da yolları da yeni yaptılar" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Üniversite tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili, "Üniversitemiz, Tepekent Yerleşkemize öğrenci ve personel ulaşım hizmetleri ihale düzenlemek suretiyle özel bir servis taşımacılık firmasından almıştır. Günümüz ekonomik şartları dahilinde en sağlıklı, en doğru ve en uygun fiyatlı hizmeti almak üzere yapılan ihale sonucunda alınan fiyatın yaklaşık yarısı üniversitemiz tarafından öğrencilerimize destek olmak amacıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple ihale gibi resmi bir işlem ile alınan bu hizmetin fiyatına ilişkin herhangi bir değişikliğin yapılması yasal da olmayacağından söz konusu değildir. Bugünün ekonomik şartlarının üniversitemiz bütçesine getirdiği yük göz önüne alındığında servis ücretlerine üniversitemizin desteği ancak bu şekilde mümkündür. Diğer birçok yükseköğretim kurumlarında da servis hizmeti karşılığı ücret alınmaktadır. Kuruluşumuzdan bugüne öğrencilerimize her zaman destek olduk ve onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.