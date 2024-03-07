Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı

Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 20:37
Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı
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Amasya'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolculardan Barış D.’nin üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 


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