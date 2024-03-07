Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı
Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi.
Amasya'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yolculardan Barış D.’nin üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- AKP'de bu konuşuluyor!
- 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu!
- Dünyanın en değerli bankaları belli oldu
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı