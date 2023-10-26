2 kişi yaralanmıştı... Adliye önündeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:38

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:38

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 26 Şubat tarihinde Necibe Yolcu (38) eşi Yılmaz Yolcu'yu (42) bıçaklayarak öldürmüştü.

Necibe Yolcu’nun dün Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında kavgaya dönüştü.

Adliye binasının karşısındaki otoparkta çıkan kavga çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden Yılmaz Yolcu'nun yakınlarının, Necibe Yolcu'nun yakınlarının yanına geldikleri ve tarafların kavga ettiği görüldü.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayın başlamasının hemen ardından polisin de müdahale ettiği kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada sanık yakınlarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye götürülürken polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Polis şüphelinin üzerindeki silaha ise el koydu. Ekiplerin çalışmasıyla kavgadan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan M.Y., R.Y., Y.Y. ve E.Y. de gözaltına alındı.