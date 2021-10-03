2 kişiyi öldürdü ardından intihar etti
Konya'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan Memiş Er'i bıçakla yaralarken, Er'in eşini de öldürdü. Daha sonra aralarında başka bir alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Ali Kıyılmaz'ı da tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.
Konya Akşehir'de Karahüyük Mahallesi'nde oturan ve eşinden boşanan, hayvan alım satımı yapan Tacettin Ünal, saat 04.30 sıralarında Çakıllar Mahallesi'ndeki aralarında husumet bulunan Memiş Er'in evine gitti.
İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI
Ünal, burada çıkan kavgada Memiş Er'i, boynundan ve elinden, eşi Gülsüm Er'i de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan çiften Gülsüm Er, olay yerinde hayatını kaybetti.
Memiş Er de ihbar üzerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Er'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YATAĞINDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Kaçan Ünal'ın yakalanması için çalışmasını sürdüren jandarma saat 08.00 sıralarında Karahüyük Mahallesi Pirenli mevkisindeki ağılda, kahve işleten ve aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiren Yaşar Ali Kıyılmaz'ı (36), yatağında tüfekle başından vurulmuş halde cansız bedenini buldu.
Araştırmasını derinleştiren jandarma, Kıyılmaz ile Ünal arasında alacak meselesinden husumet olduğu belirlendi. Kıyılmaz'ı da Ünal'ın öldürmüş olabileceğini değerlendiren jandarma, bölgedeki arama çalışmalarını genişletti.
İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda Ünal, yakındaki Üçhüyük Mahallesi'nde tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay yerindeki tüfeği inceleyen jandarma Ünal'ın, Kıyılmaz'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini saptadı.
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