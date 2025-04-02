2 Nisan Çarşamba günü kargolar açık mı? 9 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu?

2 Nisan Çarşamba günü bayramdan sonra kargoların çalışma durumu paket gönderecek olan veya bekleyenler merak konusu oldu. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü kargolar açık mı? 9 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu?

2 Nisan Çarşamba günü kargolar açık mı? 9 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:50

Bayram nedeniyle hizmetine ara veren kargo şirketleri, gönderi sahiplerini merakta bıraktı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, "2 Nisan'da kargolar çalışıyor mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kargo bekleyenler ve gönderi yapmayı planlayanlar, şirketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü kargolar açık mı? 9 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu?

2 NİSAN GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda, mesai saatleri içinde gönderi alımı ve dağıtımı normal şekilde devam edecek. Aynı şekilde, kuryeler de bugünden itibaren teslimat işlemlerini gerçekleştirecek.


Etiketler: #kargo #tatil #Bayram tatili

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